«Отцу сказал, что взял ее в плен»: Игорь Янковский вспомнил, как женился на немке

Игорь Янковский, племянник великого актера Олега Янковского, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей жене Эвелин. Она по национальности немка.
«Только закончилась Олимпиада. И я поехал отдыхать в Сочи. Пришел на пляж и спросил, есть ли тут красивые девушки. И вдруг вижу сумасшедшей красоты даму. Я просто обалдел. Ее звали Эвелин. Она иностранка. Из ГДР. Отец у нее немец, а мама — русская. При этом говорит она прекрасно по-русски. Я пригласил ее в ресторан. Эвелин вскоре узнала, что я актер. Она расстроилась».
Как отметил актер, они стали писать друг другу письма.
«Потом она приехала ко мне в Россию на Новый год. Познакомилась с моими родителями и летом мы сыграли свадьбу в Берлине. Мой отец был против. Говорил, что она немка. Вспоминал войну. Я сказал, что мы взяли ее в плен. Она по профессии была экономистом. Но она всю жизнь работала директором нашего дома и нашей семьи», — заявил актер.
Напомним, что в свое время Игорь Янковский оставил актерскую профессию. С 1992 года он работает в рекламном бизнесе.