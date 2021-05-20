Ярче именинницы: Барановская пришла на день рождения в платье со шлейфом цвета орхидеи

Телеведущая всегда выбирает эффектные наряды для особых случаев.

Ведущая Первого канала Юлия Барановская накануне побывала на дне рождения дизайнера Эммы Салимовой. Среди приглашенных также оказались Валерия и Иосиф Пригожин, Ольга Орлова, Эвелина Бледанс, а за музыку на вечеринке отвечал Владимир Пресняков-младший.

Юлия Барановская для особых случаев всегда выбирает роскошные наряды. На этот раз красотка, по-видимому, решила затмить всех и даже именинницу в белом, облачившись в платье со шлейфом цвета орхидеи. Длинная юбка наряда оказалась полупрозрачной, и сквозь нее просвечивали стройные ноги телеведущей.

Смещать акценты с платья теледива не стала, поэтому выбрала свою привычную укладку «конский хвост», с челкой набок.

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