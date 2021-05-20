«Как бы он ни был увлечен – семью хранил»: Проклова откровенно рассказывала о связи с Янковским

Актриса признавалась, что актер все равно был для нее «чужим человеком».

Актер Игорь Янковский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» допустил, что его дядя актер Олег Янковский не был верен своей единственной жене актрисе Людмиле Зориной. Но осуждать его он за это не берется.

«Бывают сплетни. Надо быть мудрым, чтобы не верить этим сплетням. Она любила Олега. Она верила Олегу и понимала его. Поэтому других разговоров не было. Может и были романы. Но это все закрыто за семью печатями», — заметил Игорь Янковский.

После этого ведущий Борис Корчевников включил фрагмент своей программы от 2018 года с актрисой Еленой Прокловой, после которого все окончательно прояснилось. Актер изменял жене с коллегой.

«Это опыт с одной стороны прекрасный, потому что ничего плохого я сказать не могу. Это были потрясающие, интересные, красивые, добрые отношения. Но все равно это был чужой человек. Я его так и воспринимала. У него был прекрасный сын. С моей Аришкой они катались на коньках. Мы их вывозили. У него прекрасная жена, которая для него столько сделала в жизни. Я бы перестала его не то что любить, а даже уважать, если бы он бросил женщину, которая для него столько сделала. Я уважаю его до сих пор, потому что как бы он ни был увлечен – семью он хранил». Елена Проклова

Олег Янковский и Елена Проклова закрутили роман на съемках картины Игоря Масленникова «Сентиментальный роман» в 1976 году. Название фильма стало для актеров в какой-то степени пророческим.

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