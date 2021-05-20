«Это не сломало и не разломало семью Олега»: племянник Янковского — о романе дяди с Прокловой

Племянник актера Олега Янковского Игорь в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскрыл некоторые подробности романа дяди с актрисой Еленой Прокловой. Ранее актриса рассказывала о связи со звездой.

«О, господи. Дай бог Леночке хорошей жизни, счастливой жизни. Столько у нее мужчин было, что она, наверное, всех не упомнит. Ну что тут сделаешь? Ничего не поделаешь. Если она стала об этом говорить, то мне только ее жалко. Ну честное слово. Если у них был какой-то роман, то сохрани в себе это. Неприятно и грязно». Игорь Янковский

Как отметил Игорь Янковский, связи на стороне не разрушили брак дяди с актрисой Людмилой Зориной.

«Я могу сказать, что это не сломало и не разломало семью Олега. И что тут говорить. И про меня говорили какие-то вещи. Такое, что порой рот открываешь. Неужели это я. Это беда профессии. Но с другой стороны мы герои-любовники. Если нас не будут любить – значит мы плохо работали», — заметил Игорь Янковский.

Олег Янковский и Елена Проклова закрутили роман на съемках картины Игоря Масленникова «Сентиментальный роман». Название фильма стало для актеров в какой-то степени пророческим.

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