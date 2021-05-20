«Люблю, когда спадают мышцы»: Туктамышева похвасталась стройными ногами в мини-шортиках из денима

Звезда недавно вернулась из отпуска на Мальдивах.

24-летняя звезда льда Елизавета Туктамышева вернулась в Москву из отпуска на Мальдивах, где она отдыхала в компании подруг. Девушка решила полностью расслабиться на островах и отказалась от макияжа и укладки, предпочитая естественный стиль. Однако про модные наряды фигуристка забывать не пожелала.

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На райском курорте брюнетка отдала предпочтение красным аутфитам, блистая на побережье в трендовых вещицах. Ранее Александр Васильев рассказывал, что этот оттенок в моде, а женщины выглядят в нем весьма заметно. Не удивительно, что образ Елизаветы в алом платье на тонких бретелях произвел впечатление на ее фолловеров.

Вернувшись домой, Туктамышева выбрала стиль попроще, но нельзя сказать, что менее привлекательный. На отдых в окрестностях Москвы спортсменка облачилась в джинсовые мини-шорты, которые позволили продемонстрировать публике стройные ножки. И если обыватели стремятся к лету подкачаться, оказалось, что Елизавета, напротив, рада некоторому выходу из спортивной формы.

«Люблю, когда спадают мышцы», — подписала она снимок в шортах в личном блоге.

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