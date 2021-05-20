Модная и летняя: Стриженова появилась перед камерой в длинном платье трендового цвета

Телеведущая показала, кто у нее был в гостях в новом выпуске программы.

Екатерина Стриженова уже четверть века каждое утро будит россиян ранним утром на Первом канале. Кроме повестки дня, актриса и телеведущая обсуждает с приглашенными гостями различные события и мероприятия, премьеры и выступления. На этот раз в гостях у звезды – член жюри шоу «Три аккорда» на Первом был Сергей Трофимов. Отрывком из программы Екатерина поделилась у себя в микроблоге.

«С Сергеем Трофимовым успели поговорить, как он поддерживал дочь в шоу «Голос», о том, как он «щедро жюрит» в программе «Три аккорда», как оценивает выступление Манижи на Евровидении… И даже спЕли для вас с утра пораньше!», — подписала видео Стриженова.

Для каждого утреннего выпуска Стриженова старается выбирать яркие, стильные и интересные наряды. На этот раз звезда красовалась в кадре в струящемся платье-макси трендового желтого, который этом году является главенствующим в мире цвета, провозгласил Pantone.

Кстати, стилисты и нейл-мастера советуют выбирать желтый и для маникюра. Главное правило – чтобы цвет был максимально ярким. Примерно как платье у Стриженовой.

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