Все внимание на ноги: Шубская в мини-платье на запах с принтом «виши» вышла на прогулку

Жена хоккеиста Овечкина обладает модельной фигурой и после двух беременностей не утратила стройности.

Младшая дочь покойной Веры Глаголевой от бизнесмена Кирилла Шубского Анастасия замужем за обладателем кубка Стенли Александром Овечкиным. Союзу модели и хоккеиста уже пять лет, сейчас пара живет в Соединенных Штатах, где легенда спорта строит карьеру.

Шубская же полностью посвятила себя воспитанию сыновей, их у нее с Овечкиным двое. Иногда красотка делится с подписчиками в микроблоге снимками, на которых позирует в разных нарядах. Накануне Анастасия вышла на прогулку в мини-платье на запах с трендовым принтом «виши» и белых кедах с черными вставками. Все внимание на снимке привлекли бесконечно длинные стройные ноги, уже совсем загорелые.

Черно-белый мотив в образе модницы подчеркнули даже браслеты, едва заметные на тонком запястье – один белый, второй черный.

Ранее Шубская хвасталась кастомизированной джинсовой с нашивкой хоккеиста и надписью «Овечкина». Девушка призналась, что это – любимая вещь в ее гардеробе.

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