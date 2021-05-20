Красиво и комфортно: Ковальчук после совета Рогова облачилась в модные вязаные брюки

Недавно стилист Александр Рогов на своем YouTube-шоу «Шоп-контент» сделал распаковку луков, которые он рекомендует к носке. Они, на его взгляд, отличаются трендовостью, кроме того, отлично сидят и привлекательно выглядят на фигуре.
В их числе оказался зефирно-розовый трикотажный костюм модной на сегодня ребристой тестуры («лапша»), состоящий из брюк с разрезами и кофточки с утрированной длины рукавами.
«Этот наряд и про комфорт, и про красоту одновременно», — сказал ведущий.
Вскоре после выхода проекта в модном комплекте засветилась Юлия Ковальчук, которая обнародовала фото в личном блоге, облачившись в стильный лук.
«Сегодня старалась рушить стереотипы, что блондинка в розовом не всегда знак равенства с глупостью и тупостью», — подписала она кадр.
Юлия призналась, что выбрала наряд специально для записи шоу, а вот какого именно – решила пока не разглашать.