Секрет от Хромченко: как носить белое и не выглядеть толстой

Принято считать, что белая одежда полнит. Именно поэтому многие корпулентные дамы облачаются в черные наряды, которые действительно худят. Однако полным модницам вовсе не стоит отказываться от светлых одежд, утверждает Эвелина Хромченко.

При правильном подборе и комбинациях она отлично выглядит абсолютно на любой фигуре. Кроме того, белый цвет сейчас в трендах. Он хорошо освежает внешний вид, дарит аутфитам флер молодости.

«Белый цвет можно носить кому угодно с шиком, так же, как наша героиня представила этот комплект на подиуме, если он правильно приготовлен. Если у вас размер рlus size, и вы хотите носить белое, надо использовать вертикали. Мы об этом постоянно говорим! Но вы почему-то любите горизонтали, они вас привлекают больше. Но, как бы они ни были хороши, они расширяют. Вертикали же, наоборот, прибавляют роста, стройности и убавляют объем», — рассказала на «Модном приговоре» Эвелина Хромченко.

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