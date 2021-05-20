Стала известна зарплата Татьяны Дорониной, которая уже несколько лет не появляется в своем театре

Ежемесячная зарплата президента МХАТ имени Горького Татьяны Дорониной составляет 531 тысячу рублей. Такие данные сообщили в Министерстве культуры России, раскрыв заработки руководителей своих учреждений.

Между тем художественный руководитель театра Эдуард Бояков ранее говорил, что Татьяна Доронина в театре не появляется уже более двух лет. В то же время, по его словам, он находится с президентом МХАТ имени Горького на постоянной связи.

Отметим, что ежемесячная зарплата самого Эдуарда Боякова составляет 436 тысяч рублей. Лидером же по заработкам является худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов. Каждый месяц он получает 1,3 миллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Татьяна Доронина из-за болезни уже полтора года не вылезает из больниц и санаториев О состоянии здоровья президента МХАТа имени Горького рассказала исполнительный директор Татьяна Ярошевская.

Напомним, что Татьяне Дорониной в этом году исполнится уже 88 лет. Последние годы у нее серьезные проблемы со здоровьем. Она практически все время находится в больницах и санаториях.

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