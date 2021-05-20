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Шляпка, пайетки, бахрома: Климова в новом образе зажигательно позировала на камеру

Актриса перевоплотилась в блондинку ради нового проекта.

Шляпка, пайетки, бахрома: Климова в новом образе зажигательно позировала на камеру
Екатерина Климова. Фото: Global look press

Актерская профессия требует от ее представителей постоянной готовности к трансформациям, и внешним, и внутренним. И звезда театра и кино Екатерина Климова всегда уверенно принимает такой вызов. Накануне любимица миллионов предстала в неожиданном образе блондинки с каре.

Климова приняла участие в съемках, за время которых сменила несколько образов. Будучи в парике из белокурого каре, красотка примерила тотальный черный наряда, состоящий из силуэтного платья с пайетками и длинной бахромой.

На голове у звезды была шляпа-котелок, в качестве обуви – высокая шпилька, в руках — стойка с микрофоном. А вот что это за съемки, Климова пока не рассекретила.

Ранее мы рассказали, как Климова готовится к премьере нового спектакля «Казанова» на сцене Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова. Главную роль сердцееда играет сам режиссера, а императрицу Екатерину – Климова.

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