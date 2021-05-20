Не снялась в «Чучело» и «Про Красную шапочку»: почему роль Мальвины стала единственной для Проценко

Актриса Татьяна Проценко, которая прославилась на весь Советский Союз по роли Мальвины в фильме «Приключения Буратино», стала в итоге заложницей одной роли. Как известно, счастливый случай позволили ей сняться в картине. Девочку-красавицу с голубыми глазами увидел в поезде ассистент режиссера и предложил ей пройти кастинг.

После выхода на экраны фильма Татьяну Проценко стали травить сверстники. Особенно усердствовали девочки, которые ей просто завидовали.

Чуть позже сценарист «Приключений Буратино» Инна Веткина специально для Мальвины написала сценарий картины «Про Красную шапочку». Незадолго до съемок Проценко упала с велосипеда и получила травму головы. В итоге сценарий пришлось переписывать под Яну Поплавскую.

Позже Проценко стала ходить на кастинги, но режиссеры ее не брали. От наивности и непосредственности Мальвины не осталось и следа.

Вскоре режиссер Ролан Быков предложил ей роль «Железной Кнопки» в картине «Чучело». Ксения Филиппова по сюжету должна была травить с одноклассниками Лену Бессольцеву. Тут уже сама Проценко не согласилась. Она подумала, что прозвище «Железная Кнопка» приклеится к ней на всю жизнь, как Мальвина, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Татьяна Проценко ушла из жизни 19 мая в возрасте 53 лет. На протяжении последнего времени она боролась с онкологическим заболеванием.

Смотрите также: