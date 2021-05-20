«Быстро загоралась и быстро гасла»: Орбакайте озвучила прозвище, которое дала ей Пугачева

По словам певицы и актрисы, скромность ей передалась от родителей.

Певица и актриса Кристина Орбакайте рассказала, какое у нее было прозвище в детстве. Его ей дала мать Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева.

«Мама говорила, что в детстве у меня было прозвище «спичка». Быстро загоралась и быстро гасла».

Кристина Орбакайте

Как отметила Орбакайте, от своих родителей она унаследовала скромность. При этом раскрыться и преодолеть некую зажатость ей помогла именно актерская профессия. Когда человек выходит к зрителям, то, как думает звезда, уже не до скромности.

По словам Орбакайте, мать всегда давала ей мудрые советы. Одно из них касалось уверенности в себе. Пугачева советовала дочери никого не винить в своих неудачах, а всегда рассчитывать только на собственные силы, сообщает портал wday.ru.

Напомним, что через несколько дней старшая дочь Аллы Пугачевой будет отмечать юбилей. Кристина Орбакайте исполнится 50 лет.

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