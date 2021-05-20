«Не самый удачный выбор»: Ковальчук примерила черно-белую юбку плиссе и свитшот в оттенках хаки

Юлия Ковальчук представила публике аутфит, сочетав двухцветную плиссированную юбку макси со свитшотом с принтом в оттенках хаки. В качестве аксессуара звезда подобрала изящные босоножки на каблуке бирюзового цвета. Маникюр и педикюр оказались разных оттенков: на руках цвет лака был нюдовым, на ногах – красным.

Прокомментировать аутфит жены Алексея Чумакова мы попросили профессионального стилиста Эллу Маковей.

«Возможно, Юлия хотела собрать аутфит в стиле спорт-шик. Юбка плиссе максимальной длины, босоножки на шпильке и свитшот. Если это дневной выход, то босоножки следовало бы заменить на обувь без каблука либо выбрать юбку другой длины. Если вечерний — то поменять свитшот. Что касается цвета: сочетания черного и хаки — это не самый удачный выбор для Юлии, голубоглазой блондинки. Бирюзовые босоножки и красный педикюр также вызывают вопросы», — высказалась в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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