«Кайф, когда все довольны»: Бузова в кроп-топе и рваных брюках-клеш позировала с букетом цветов

Певица Ольга Бузова быстро вернулась в форму после операции. Майские выходные девушка провела на больничной койке, но смогла восстановиться и уже ездит на гастроли.

Помимо концертов, у Бузовой в графике – съемки. Девушка накануне снова принимала участие в проекте, правда, каком конкретно, оставила в тайне. Лишь после завершения процесса она выдохнула.

«12-часовой съемочный день окончен. Такие были крутые съемки, но об этом позже. Приятная усталость. Кайф, когда все довольны, и команда, и Режиссер, и актриса. Кайф работать с профессионалами», — написала звезда.

На снимке, которым поделилась Бузова, красотка позировала с букетом цветов в кроп-топе и модных брюках клеш с рваниной на коленях. Кстати, ранее Эвелина Хромченко подчеркнула, что именно этот фасон брюк сейчас на пике модного Олимпа.

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