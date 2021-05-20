«Понимали, что роман не приведет к свадьбе»: Волочкова объявила о расставании с возлюбленным

Балерина Анастасия Волочкова заявила о расставании со своим возлюбленным бизнесменом по имени Олег. По ее словам, ее перестали устраивать обстоятельства и нюансы, на которые ранее она могла спокойно закрыть глаза.

«С Олегом мы сразу договорились, что у нас свободные отношения на доверии. Но мы оба понимали, что наш роман не приведет к свадьбе. Как мне кажется, Олегу было удобно находиться рядом с сильной, состоявшей женщиной». Анастасия Волочкова

Как отметила танцовщица, ее теперь уже бывший любимый – небогатый человек. Но ей было хорошо и комфортно около него. Всего вместе они были десять месяцев. По словам Волочковой, их отношения не были идеальными. Она часто ссорились, но находили в себе силы мириться. При этом она заметила, что они никогда не были равнодушны друг к другу, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что не так давно Анастасия Волочкова наконец-то показала своего возлюбленного публике. Ранее она демонстрировала лишь части его тела, интригуя подписчиков и фанатов.

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