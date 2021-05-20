«Иванушки» — Дунканы Маклауды»: Григорьев-Апполонов высказался после слухов о распаде группы

Как отметил певец, его коллега Кирилл Туриченко на протяжении восьми лет был в тени, но сейчас его наконец-то признала публика.

Музыкант Андрей Григорьев-Апполонов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что группа «Иванушки» продолжит свое существование, несмотря на слухи о распаде.

«В коллективе и продюсерском центре Игоря Матвиенко и группе «Иванушки» приветствуется любая творческая деятельность, которая не вредит гастрольному графику музыкальной команды. Я с удовольствием веду любые мероприятия. Будь-то «Премия года» или чей-то день рождения. У Кирилла Андреева вышло два сольных альбома. Он выступает, когда его приглашают спеть сольно». Андрей Григорьев-Апполонов

Как отметил певец, его коллега Кирилл Туриченко на протяжении восьми лет был в тени.

«Как он сам себя называл: «Третий из «Иванушек». Наконец-то его признали благодаря проекту «Маска». Публика увидела и запомнила. Я очень рад за Кирилла. Они с Ламой, оперным певцом Юсифом Эйвазовым, готовят концерт. Я очень рад. Чем больше хороших песен и эмоций у зрителей, тем лучше. Бурные аплодисменты. «Иванушки» — Дунканы Маклауды», — заметил музыкант.

Ранее продюсер Олеся Сазыкина заявила, что Кирилл Туриченко в ближайшее время может покинуть «Иванушек». Якобы он хочет сосредоточиться на сольной карьере.

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