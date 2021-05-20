«Модно, актуально, современно»: Хромченко представила трендовое летнее пальто для полных дам

«Сногсшибательно! Супер!» — с восторгом сказала героиня проекта «Модный приговор» Мария об аутфите, который для нее здесь подобрали. Девушка буквально не узнала себя в зеркале.

Эвелина Хромченко поддержала участницу фэшн-преображения, отметив, что наряд действительно очень удачный. При этом лук по своему смыслу был довольно простым. Для полной дамы эксперты подобрали обычные белые кроссовки, свободное легкое платье разбеленно-голубого оттенка и ультрамариновое летнее пальто с ярким принтом. Тем не менее, свободный фасон и сочные краски удачно скрыли лишний вес Марии и добавили в ее облик притягательности. А белая обувь всегда наделяет стайлы ощущением свежести и молодости. Хромченко не раз отмечала, что этот тренд можно удачно вписывать в гардеробы.

«Модно, актуально, современно», — высказалась о представленном на подиуме Первого канала образе Эвелина Хромченко.

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