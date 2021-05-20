«Это не Мурат»: в Сети обсуждают новое свадебное фото Ани Лорак с мужчиной

42-летняя певица Ани Лорак всегда в центре внимания. Девушка, обладающая вокальным талантом и яркой внешностью, стала любимицей публики очень давно, и с годами ее популярность только растет. В ее микроблоге в Instagram – 7 миллионов фолловеров, и они следят за жизнью любимицы 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

На новом фото, которым поделилась Ани Лорак, красотка позирует в свадебном платье рядом с мужчиной. По всей видимости, это выездная церемония бракосочетания на Мальдивах.

«Но знаешь только ты…с кем сбудутся мечты», — интригующе подписала снимок Лорак.

Подписчики оставили под снимком сотни комментариев. Многие принялись поздравлять певицу со счастливым событием.

«Поздравляю!», «Боже мой, дождались!», «Интрига!», «Богиня!», «Невероятная», «Счастья вам!», «Это новая песня или новый хахаль?», «Кто же этот незнакомец…?», «Кто это с ней?», «Очень красивый образ!», «Очень красивые вы», «Как похорошела, как Мурат вернулся, и песни в тему. Вот что бабам надо- любовь, после ссоры», «Это не Мурат, он меньше ростом Лорак», «Красиво смотритесь», «Подумала что замуж вышла!Обрадовалась!!!!» — пишут люди.

Многие в комментариях не поверили в свадьбу певицы. Они стали утверждать, что это кадры из нового клипа звезды, который снимала красотка будучи на Мальдивах.

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