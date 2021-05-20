«Когда она все успевает?»: Полина Гагарина вслед за Ольгой Бузовой похвасталась своим маникюром

Многие знаменитости в своих микроблогах с удовольствием хвастаются своими покупками, нарядами и маникюром. Например, Ольга Бузова накануне посетила маникюрный салон и поспешила сверкнуть яркими ноготками перед подписчиками микроблога. Девушка отдала предпочтение самому трендовому оттенку маникюра – неону.

Вслед за Бузовой свой маникюр показала певица Полина Гагарина. Девушка и днем и ночью на съемках и репетициях, но нашла время, чтобы навести лоск на руках.

«Новый маникюр. Уже. Когда она все успевает?», — поразилась самой себе Гагарина.

Свои ухоженные руки певица показала в микроблоге. Девушка отдала предпочтение нежному нюду, который подходит под любой образ – как на сцене, так и в повседневности.

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