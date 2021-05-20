«После расставания с тобой не было громких романов»: Лазарев попросил Кудрявцеву снять с него проклятье

О том, что у певца что-то не так с личной жизнью, заметил ведущий Первого канала Иван Ургант.

Телеведущая Лера Кудрявцева в свой 50-летний юбилей была приглашена на вечернее шоу к Ивану Урганту. Шоумен тепло поздравил звездную блондинку, и не смог не спросить у нее:

«Почему после расставания с тобой у Сергея Лазарева не было громких публичных романов? И можешь ли ты сейчас прочитать это заклинание и снять его?», — поинтересовался Ургант.

На что очень быстро отреагировал сам Сергей Лазарев. Музыкант, посмотрев программу, попросил Леру у себя в микроблоге:

«Кудрявцева!! Сними проклятье уже», — написал Лазарев бывшей. На что та ему ответила: «Никогда!».

Напомним, Лазарев и Кудрявцева были вместе четыре года. Но их отношения не переросли в нечто большее. Лера после этого вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, а Сергей так и остался завидным холостяком. Правда, обзавелся двумя детьми, но кто их мать, — неизвестно.

Смотрите также