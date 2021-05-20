По последней моде: Шейк вслед за Бузовой предстала с двумя косичками и в кроп-топе

Супермодель сняла селфи, на котором показала себя во всей красе.

Певица, телеведущая Ольга Бузова постоянно подчеркивает, что задает тренды или опережает их. Например, девушка в новом сезоне активно носит бейсболки, которые сейчас актуальны, обзавелась коллекцией трендовых кроп-топов, а также старается следовать моде на разные прически и аксессуары к ним, выбирая косы, ленты и бантики с ободками.

Недавно Ольга Бузова примерила инфантильную прическу с двумя косичками. Многие поклонники отметили, что ей очень идет.

И вслед за Бузовой с такой же прической показала себя супермодель Ирина Шейк. Более того, звезда мировых подиумов поддержала тренд на кроп-топы, примерив оливкового цвета модель из бархата.

Само собой, Ирина Шейк в курсе последних фэшн-веяний, поэтому удивляться совпадению не приходится. Девушка живет в одной из модных столиц мира – Нью-Йорке, участвует во множестве показов, поэтому осведомлена на несколько сезонов вперед о том, что будет актуально.

Смотрите также