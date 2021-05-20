«Заценили мой загар»: Волочкова в салатовом мини-платье появилась в студии у Малахова

Балерина недавно вернулась из отпуска, который провела на Мальдивах.

45-летняя балерина Анастасия Волочкова полмесяца провела на Мальдивах. Звезда улетела на райский остров не одна, а вместе с бойфрендом Олегом, который перестал быть таинственным – артистка все-таки показала его лицо.

По возвращении с отдыха балерина вернулась к работе – репетиции, выступления, съемки. Ей очень важно, чтобы окружающие заметили ее мальдивский загар, поэтому для выхода в люди танцовщица выбирает короткие шорты или платья. На этот раз в студию к Андрею Малахову балерина пришла в салатовом мини-платье рубашечного кроя без рукавов.

«Вот и начались Съемки… В студии «Прямого эфира» у Андрея Малахова заценили мой мальдивский загар», — подписала снимок Волочкова.

Что думают подписчики Волочковой о ее мальдивском загаре и наряде, подчеркивающем его, неизвестно — Волочкова снова закрыла комментарии по возвращении с Мальдив, хотя на отдыхе позволяла фолловерам давать обратную связь.

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