«Делаешь меня очень счастливым»: Владимир Пресняков нежно обратился к жене в день рождения

20 мая свой день рождения отмечает певица Наталья Подольская. Жене Владимира Преснякова-младшего исполняется 39-лет. И прославленный муж именинницы первым поспешил поздравить певицу с ее праздником в Сети.

Пресняков разместил совместное с именинницей фото, под которым тепло и нежно обратился к жене (орфография и пунктуация автора сохранены).

«Любимая Моя ТУСЕНЬКА Спасибо Тебе за то Делаешь меня очень очень счастливым безумно люблю Тебя С днем рождения Моя Девочка», — подписал снимок музыкант.

Напомним, Пресняков и Подольская поженились в 2010 году, спустя несколько лет отношений. Наталья подарила супругу двоих сыновей, старшему Артемии уже пять лет, младшему Ивану — полгодика. Для Владимира этот брак стал вторым, в молодости он 10 лет был в отношениях с Кристиной Орбакайте, которая родила ему первенца Никиту.

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