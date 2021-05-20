«Время сыграло злую шутку»: белокурая Климова со стрижкой каре показала множество шрамов на лице

Любимая миллионами поклонников актриса сняла свежее селфи, и ее подписчики взволновались в комментариях.

43-летняя Екатерина Климова, звезда театра и кино, полюбилась миллионам поклонников как пышноволосая брюнетка. Девушка много лет красит волосы, но в оттенки, близкие к ее природному темному. Поэтому многим из фанатов представить свою любимицу с блондом непросто.

Но в новом видео, которым поделилась красотка в микроблоге, девушка позировала с белым цветом на голове. Кроме того, ее лицо оказалось испещрено страшными шрамами.

«Ребята не меняются совсем, а со мной, конечно, время сыграло злую шутку», — прокомментировала свой образ актриса.

Звезда рассказала, что участвует в новом проекте с коллегами по сериалу «Влюбленные женщины». Что это за съемки, Климова не уточнила. Поклонники в комментариях не на шутку взволновались:

«Не не не… Только брюнетка!», «Катюша потерялась в этим образе, вернись, индивидуальность!!», «Ааа совсем другая, слишком непохожая на себя», «Офигеть какое перевоплощение !!!… хотя только перекрасила волосы», «Я даже не узнала свою любимую актрису. Классно сделали», «Катя стала блондинкой», «Не узнать!», — пишут в комментариях.

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