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Женственно и модно: Костенко вслед за Пугачевой выбрала платье на запах с принтом «горошек»

Такой принт актуален на все времена.

Женственно и модно: Костенко вслед за Пугачевой выбрала платье на запах с принтом «горошек»
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Недавно Алла Пугачева появилась на людях в женственном двубортном платье на запах с принтом «горошек». Стилист Марина Корабель заметила, что такой узор в нарядах актуален всегда, придает женственности хозяйке и не оставляет незамеченной.

Пример Примадонны вдохновил многих знаменитостей. И платье в горошек поспешила выгулять жена футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко. Девушка выбрала классическое сочетание черного на белом и предстала в платье на запах. Спортсмен показал жену у себя в микроблоге.

«Жена меня вышла проводить на тренировочку», — рассказал футболист.

Платье модели, в отличие от статусного наряда Примадонны, было более романтичным и где-то легкомысленным. Оборки и рюши, легкий поясок и длина мини подчеркнули молодость Костенко.

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