«Отличный вкус»: Водянова в легком лиловом платье провела вечер на кухне с дочкой Невой

Модель отдыхает с наследницей в Испании. Под контролем повара они приготовили три веганских блюда и даже пиццу на рисовой основе.

Наталья Водянова любит путешествовать. Однако она уже редко выходит на подиумы. Чаще всего девушка снимается в фотосессиях и поддерживает различные бизнес-проекты. Недавно она приезжала в Москву с сыном Лукасом, дочкой Невой и еще одним наследником, Виктором. Модель помогла старшему сыну презентовать его бренд обуви, а сама объявила премьеру сериала «Русские каникулы», в котором снялась с родными.

А вот после майских праздников, уже побыв дома в Париже, она улетела отдыхать. Водянова вместе с дочкой прилетела в Испанию. Там она набирается сил перед началом лета. Модель много гуляет и загорает. А вот 19 мая она решила взять урок у повара. Вместе с наследницей целый вечер девушка провела на кухне у плиты. Наталья облачилась в платье макси лилового цвета. Поверх наряда оверсайз она надела фартук. Волосы звезда собрала в пучок, а от макияжа отказалась.

Нева с интересом натирала морковку, а потом обжаривала зелень. Им удалось приготовить три блюда. В итоге Водянова и Нева насладились изысканным ужином.

«Готовить так весело, особенно вместе Невой. Мы приготовили веганский морковный торт с глазурью из крема кешью, вегетарианскую паэлью, которая была восхитительной, но самым интересным открытием была пицца моти. Моти — это основа из ферментированного риса, который продается кубиками, которые вы режете и плавите на сковороде. Он мягкий посередине и хрустящий снаружи и полезнее, чем традиционная основа для пиццы, и, честно говоря, имеет отличный вкус», — рассказала Наталья.

Поклонники восхитились многодетной мамой. Как известно, вместе с мужем Антуаном Арно она воспитывает еще двоих сыновей — Максима и Романа. «Какие красивые», «Наталья, вы сама нежность», «Дети растут, а вы только хорошеете», «Какая красотка», «Вот это мамочка», — прокомментировали пост подписчики.

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