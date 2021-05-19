Струящаяся ткань: звезда спортивной драмы «Регби» вышла в свет в асимметричном черном платье с разрезом

В столичном кинотеатре «Москва» в эту среду, 19 мая, состоялась светская премьера спортивной драмы «Регби». В этот же день фильм начал показывать видеосервис More.tv, а в новом телевизионном сезоне сериал можно будет посмотреть на СТС.

Главную роль в картине сыграла молодая актриса Маргарита Аброськина. В ее фильмографии есть несколько работ, но все они не первого плана. Драма «Регби» — первая значительная роль Аброськиной. В сериале она играет чемпионку по спортивной гимнастке Анастасию, которая бросает любимый вид спорта из-за конфликта с тренером.

«Я была на матче по регби в 2011 году. Записала шуточное видео как зритель. А потом оказалось, что тренер, тренировавший сборную России и готовивший ее к матчу, на который я ходила, был консультантом на фильме. В картине снималась команда ЦСКА по регби. И я показала им то видео. Это называется судьба», — поделилась Маргарита Аброськина.

Стоит отметить, что для выхода в свет актриса выбрала черное платье, подчеркнувшее ее стройную фигуру. Наряд асимметричный, открывающий одно плечо Маргариты, и с разрезом спереди.

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