«Не думаю, что Проклова решилась на откровения из-за денег»: Сергей Селин заявил, что не домогался актрис

В среду, 19 мая, в столичном кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера многосерийной драмы «Регби», рассказывающей о непростом виде спорта. В этот же день картина выходит на More.tv, а в новом сезоне ее покажет телеканал СТС.

В числе презентовавших спортивную драму «Регби» — популярный актер Сергей Селин, сыгравший в фильме одну из главных ролей. На светском мероприятии он появился в льняной рубашке брусничного оттенка.

Актер не смог оставить без внимания самую животрепещущую тему, которая обсуждается в течении последних нескольких недель с подачи Елены Прокловой. Звезда некоторое время назад рассказала о домогательствах к ней со стороны знаменитых мужчин.

«Я не знаю, что случилось с Еленой Прокловой. Возможно, у нее накипело. Но не думаю, что она решилась на откровения из-за денег», — высказался Сергей Селин.

Что касается самого актера, то он заверил, что никогда не позволял себе никаких вольностей по отношению к женщинам. Разве что угощал партнерш по съемочной площадке крепкими напитками. Но все это — ради искусства.

«Иногда бывало так, что актриса ничего не могла сказать на площадке. И я шел раскрепощать ее. Мы немного выпивали. И иногда бывало, что из-за переизбытка чувств ей вообще сложно было играть. И получается, что актрисы могут обвинить меня только в том, что я спаивал их», — добавил Сергей Селин.

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