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«Рейтинги тут ни при чем»: Ксения Бородина высказалась о закрытии шоу «Бородина против Бузовой»

Телеведущая призналась, что очень любила этот проект.

«Рейтинги тут ни при чем»: Ксения Бородина высказалась о закрытии шоу «Бородина против Бузовой»
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Подписчики телеведущей и популярного блогера Ксении Бородиной обратили внимание, что из эфирной сетки пропало шоу, которое она вела на протяжении почти трех лет, — «Бородина против Бузовой».

В сторис Instagram во время интерактива звезда ответила на вопросы поклонников о проекте, подтвердив, что в эфир он больше не вернется.

«К сожалению, его закрыли, — написала Ксения Бородина. — И рейтинги тут ни при чем. Шоу было отличное. Я его очень любила, но есть вещи, которые от нас не зависят».

Ксения Бородина не стала вдаваться в подробности и рассказывать, по каким именно причинам было решено закрыть шоу «Бородина против Бузовой».

Напомним, первая передача «Бородина против Бузовой» вышла в эфир ТНТ в августе 2018 года. В формате ток-шоу здесь обсуждались самые горячие события реалити-шоу «Дом-2», жизнь его участников. На проект приглашались не только действующие герои «Дома-2», но и бывшие персонажи, родители звезд проекта, их близкие и друзья.

Ксения Бородина о закрытии шоу «Бородина против Бузовой»
Ксения Бородина о закрытии шоу «Бородина против Бузовой». Фото: instagram.com/borodylia/

Когда ТНТ перестал показывать в своих эфирах «Дом-2», шоу претерпело изменения. А в конце апреля 2021 года в эфир вышли его финальные передачи.

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