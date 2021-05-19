«Почему ж его может не быть?»: Петр Налич оценил шансы Манижи на победу в «Евровидении-2021»

Певица Манижа представляет Россию на престижном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме. Накануне, 18 мая, вокалистка выступила в первом полуфинале вокального состязания с песней «Русская женщина». Она легко прошла в финал «Евровидения», который состоится 22 мая.

Манижу называют одной из самых популярных участниц нынешнего «Евровидения» среди публики и журналистов.

Музыкант Петр Налич, который участвовал в этом конкурсе в 2010 году, считает, что у вокалистки из России есть отличный шанс на победу.

«Шанс, конечно, есть. Почему ж его может не быть? А насколько это [победа в конкурсе] надо? Кому-то, наверное, надо. Спортивный азарт тоже ведь присутствует в этом конкурсе. Главное все-таки — это музыка и шоу», — уверен Петр Налич.

Музыкант считает Манижу талантливой и самобытной певицей и желает ей успеха.

«Я считаю, что Манижа — очень талантливая певица с прекрасным вкусом. Так что желаю ей всяческих творческих успехов», — приводит слова Петра Налича ФАН.

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