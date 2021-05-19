«Мама, конечно, приезжала»: Алла Пугачева стремилась быть рядом с Кристиной Орбакайте в день ее рождения

Дочь Примадонны, которая росла с бабушкой и дедушкой, всегда ждала визита звездной родительницы.

Популярная певица и актриса Кристина Орбакайте 25 мая отметит юбилей, звезде исполнится пятьдесят лет. Сейчас Кристина готовится отпраздновать день рождения и пока продумывает, как все устроить.

Вокалистка вспомнила, что до пятнадцати лет всегда отмечала такие события дома, с подругами.

«В детстве дни рождения проходили у бабушки и дедушки дома. Мама, конечно, приезжала, приходили школьные друзья. А потом, лет с 15, праздную в разных местах или за границей», — рассказала Кристина Орбакайте.

Звезда рассказала, что пару раз отмечала дни рождения на даче Аллы Пугачевой на Истре, праздновала она и в Париже, и в Майами, и в Нью-Йорке.

«Когда мама снимала дом в Израиле и несколько месяцев жила там с детьми, то сказала: «Собирай друзей и приезжайте!» Я дала клич, и многие последовали за мной. Интересный и теплый получился праздник для самых близких», — поделилась Кристина Орбакайте в интервью Wday.ru.

Алла Пугачева, поздравляя старшую дочку с днем рождения, всегда находила для нее самые нужные и важные слова, давала мудрые советы и наставления.

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