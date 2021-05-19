«Много их было за все годы»: Кристина Орбакайте рассказала, какой главный совет ей дала Алла Пугачева

Кристина Орбакайте 25 мая отметит юбилей: певице и актрисе исполнится 50 лет. В этот день она получит массу приятных поздравлений и услышит много лестных слов в свой адрес. Но, конечно же, самые главные пожелания Кристине Орбакайте скажут ее самые близкие люди и, разумеется, ее звездная мама Алла Пугачева.

Как человек очень мудрый, Алла Борисовна всегда давала дочери очень точные жизненные наставления.

«Много их было за все годы, разные: материнские, женские, бытовые, творческие… Они всегда мудрые. Наверное, процитирую одно: «Будь уверенной в себе, никогда не жалуйся и не вини кого-то в своих неудачах. Всегда рассчитывай на себя!» — поделилась Кристина Орбакайте в интервью изданию Wday.ru.

Стоит отметить, что звезда признавалась, что совершенно не думает о своем возрасте и считает, что беспокоятся по поводу взросления только те, кому больше не о чем переживать.

Кристина Орбакайте комфортно чувствует себя в канун юбилея и уверена, что прекрасно выглядеть ей помогает любовь близких, позитивный настрой, спорт и правильное питание.

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