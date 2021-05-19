«Любимая Валерия Львовна»: Лазарев с нежностью поздравил Кудрявцеву с 50-летием

Лера Кудрявцева является одной из самых известных ведущих. Раньше она часто вела музыкальные чарты, а теперь она главная на площадке таких передач как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». При этом каждый год блондинка ведет «Новую волну» и порой посещает светские рауты. А вот увидеть ее на вечеринках — большая редкость. свободное время женщина предпочитает проводить дома с мужем Игорем Макаровым и дочкой Марией.

19 мая Лера отмечает свой день рождения. За месяц до этого события, она призналась, что ее возраст — страшная цифра. Также телеведущая заверила, что не планирует грандиозного праздника. С самого утра она стала принимать поздравления. Не мог ни написать ей теплых слов Сергей Лазарев. Одно время они были парой, а после расставания певец стал другом Кудрявцевой. Он опубликовал фото, на котором позирует с именинницей.

«С днем рождения дорогая и любимая Валерия Львовна! Без лишних слов!! Просто (сердце)! Ты все знаешь», — написал артист с нежностью.

Поклонники отметили, что они были гармоничной парой. Другие заверили, что Лера не выглядит на 50 лет. «Как жаль, что не пара. Красивые», «Лера красотка! Присоединяюсь к поздравлениям!», «А вы похожи очень», «Какие роскошные», «Лере 50 лет? Не верится», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что скоро также отметит юбилей Кристина Орбакайте. Ей тоже исполнится 50 лет.

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