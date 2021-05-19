«Очень сложный случай»: умерла Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в фильме «Приключения Буратино»

Стало известно о смерти Татьяны Проценко, актрисы, в которую были влюблены все мальчишки Советского Союза. Именно она сыграла роль очаровательной девочки с голубыми волосами и синими глазами — Мальвины — в музыкальном фильме-сказке «Приключения Буратино».

Причиной смерти 53-летней Татьяны Проценко стало онкологическое заболевание, которым актриса страдала в последние годы.

О кончине Татьяны Анатольевны сообщил ее муж, актер Алексей Войтюк. На своей странице в «Фейсбуке» он написал, что его любимой супруги не стало в половине одиннадцатого утра 19 мая. Она скончалась в реанимации одной из клиник, где находилась на лечении.

«Очень сложный случай. Обострение произошло в апреле… Почему-то произошло ухудшение, — рассказал Пятому каналу вдовец. — Это очень светлый человек. Наш любимый человек. Все, кто ее знали. Все могут это подтвердить. Что она просто ангел… Для семьи ангел-хранитель. Для людей человек, который мог прийти ко всем на помощь. Легкий человек в общении, красивый человек».

Известно, что Татьяна Проценко случайно попала в фильм «Приключения Буратино». Ассистент, который искал юную актрису на роль Мальвины, увидел очаровательную девочку в поезде и тут же понял, что перед ним — самая настоящая Мальвина. Уже затем Таню на одну из главных ролей утвердил режиссер Леонид Нечаев. Когда картину увидели зрители, на семилетнюю девочку обрушилась всесоюзная слава.

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