«Сочные и аппетитные»: Чехова запечатлелась в купальнике цвета индиго

Анфиса Чехова путешествует довольно часто. Только недавно она вернулась из Майами, а теперь уже делится снимками, сделанными на Мальдивах. На курортные острова телеведущая приезжает не первый раз. Прошлой осенью она уже загорала на побережье Индийского океана. На этот раз Анфиса показала кадры фотосессии, которую устроила на берегу, облачившись в купальник цвета индиго. А поверх него накинула пляжное платье в вертикальную полоску.

«Еще один солнечный день на нашем райском острове. В каждую свою поездку я собираю новый гардероб. Вам же не нравится, когда я каждый раз в одних и тех же нарядах», — написала Чехова.

Фанаты засыпали ее комплиментами.

«У Вас всегда красивые, сочные и аппетитные фотографии! Очень красивый наряд! Фигура — супер!» — писали пользователи Сети.

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