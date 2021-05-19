«Мне обидно, что они все профукали»: Иосиф Пригожин осудил своих недальновидных родственников

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro осудил своих родственников, которых выписали из квартиры по решению суда.

«Надо думать головой, прежде чем подписывать какие-то бумаги. Им оставили наследство. Они им распорядились абсолютно бездарно. Не прислушались к моему мнению. Не дали мне отстоять их позицию. Мне обидно, что они все профукали. Я все честно им оставил. Не делил 50 на 50 ничего с их мамой. Мне обидно, что теперь кто-то из этой компании будет ржать и говорить, как они сделали Пригожина». Иосиф Пригожин

Как отметил продюсер, его дети от первого брака уже взрослые люди. «Одному 32, другой 24 года. Я не могу сидеть с ними у дверей и контролировать, чем они занимаются. Меня вот сейчас опять втащили в эту блудную историю. Это их вина прежде всего, что их развели. Кинули. Они стали жертвами мошенников. Они сами прыгнули на эту удочку», — сказал муж Валерии.

«Они совершили невероятную глупость. Людей из одного единственного жилья выписали. Представляете. Бабушке 83 года. Она на пенсии. Приходит, вставляет ключ, а ее выкидывают из квартиры. Суд состоялся без них, решение принималось оперативно. Выписали двух пожилых людей и инвалида. Это же нонсенс. Сколько людей осталось на улице? Для меня это неприятная тема и история. Довели сами эту ситуацию, когда ничего изменить нельзя», — подытожил продюсер.

Напомним, что бывшая жена Иосифа Пригожина вышла в свое время замуж за бизнесмена Дмитрия Шлапака. Он уговорил ее взять кредит на развитие бизнеса и заложить квартиру. В какой-то момент дедушка семьи решил получить свою долю в квартире, которая была в залоге. Семья отдала микрофинансовой организации еще одно жилье. В нем была прописан пожилая теща Пригожина. В итоге сейчас эта женщина оказалась без жилья. Бывшая жена Пригожина не глядя подписала кипу бумаг, среди которых был договор купли-продажи. Семья в итоге по документам, как позже выяснилось, продала квартиру за копейки.

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