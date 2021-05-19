Манящие изгибы: Лопырева похвасталась осиной талией в облегающем костюме

В свои 37 лет Виктория Лопырева активно поддерживает спортивную форму, занимается фитнесом и как результат обладает подтянутым телом. В своем Instagram блондинка часто делится снимками, на которых позирует в разных нарядах, подчеркивающих манящие изгибы. На этот раз она показала кадр, на котором запечатлелась в необычном спортивном костюме. Благодаря его дизайну блондинка блеснула осиной талией, чем привела в восторг своих фанатов.

«Красотка! Вау! Какая классная! Шикарная! — писали пользователи Сети.

Напомним, последнее время Лопырева вместе с двухлетним сыном Марком Лео живет в Дубае. На майские праздники их навестил муж и папа Игорь Булатов, который ныне является чиновником.

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