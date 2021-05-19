«Сотрудники набраны по объявлению»: Пригожин отреагировал на выселение родных из квартиры

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировал на выселение своих родных из квартиры.

«Пока правоохранительные органы не начнут работать и применять меры в отношении мошенников — шансов ноль. Жена главы этой компании — следователь. Она работает в органах внутренних дел. Я думаю, что там целая схема. Правоохранительные органы должны обратить внимание на этих людей. Глава этой компании — абсолютно бескомпромиссный человек. Я имел возможность с ним поговорить». Иосиф Пригожин

Как отметил Пригожин, юридически все было оформлено грамотно и его родственников попросту обманули. «Мошенники они? Да, мошенники. Клянусь. Замкнутый круг. Мне кажется, что некоторые сотрудники правоохранительных органов набраны по объявлению. И они пришли туда работать предпринимателями, а не людьми, которые должны защищать закон и граждан. Не должно быть договоров без участия адвокатских компаний и юристов», — заявил продюсер.

Напомним, что бывшая жена Иосифа Пригожина вышла в свое время замуж за бизнесмена Дмитрия Шлапака. Он уговорил супругу взять кредит на развитие бизнеса и заложить квартиру. В какой-то момент дедушка семьи решил получить свою долю в квартире, которая была в залоге. Семья отдала микрофинансовой организации еще одно жилье. В нем была прописана пожилая теща Пригожина. В итоге сейчас эта женщина оказалась без жилья. Бывшая жена Пригожина не глядя подписала кипу бумаг, среди которых был договор купли-продажи. Семья в итоге по документам продала квартиру за копейки.

Смотрите также: