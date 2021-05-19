«Боюсь, что вскоре группа может развалиться»: Сазыкина заявила о будущем «Иванушек»

Продюсер Олеся Сазыкина заявила, что популярная группа «Иванушки» находится на грани распада. По ее словам, в самое ближайшее время музыкальный коллектив может покинуть солист Кирилл Туриченко. Продюсер Игорь Матвиенко, как утверждает Сазыкина, делает все возможное, чтобы спасти команду от развала.

«После участия Кирилла Туриченко в шоу «Маска» есть большая вероятность, что он уйдет из группы. Ему, на мой взгляд, уже нечего ловить в «Иванушках», ведь у него появились такие друзья как Юсуф Эйвазов, выступавший на проекте в образе Ламы, и Филипп Киркоров». Олеся Сазыкина

Как уверена Сазыкина, Кирилл Туриченко большего успеха добьется как сольный артист, поэтому он поступает верно. Группа ему попросту станет не нужна, сообщает «Собеседник».

Ранее Кирилл Туриченко в шоу Юлии Барановской «Все к лучшему» на «Русском радио» действительно говорил, что хочет дать в самое ближайшее время несколько сольных концертов. Правда, как он заверил, речи об уходе из «Иванушек» не идет. Он собирался совмещать сольную карьеру и выступление в легендарном коллективе, который в прошлом году отметил 25-летие.

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