«Великолепная, чуткая, сильная, животрепещущая!»: Морозов проникновенно поддержал Манижу

Актер Евгений Морозов, который получил большую известность после выхода на экраны сериала «Зулейха открывает глаза», в Instagram очень красиво поддержал певицу Манижу. Она, как известно, вышла в финал европейского песенного конкурса «Евровидение».

«Великолепная, чуткая, сильная, животрепещущая! Вместо тысячи слов и десятка тысяч мужчин».

Евгений Морозов

«Мощная. Хочется сказать ей слово браво», «По мне так совсем неудобоваримый, конъюнктурный винегрет. А самое главное — невкусный! Мне песня вообще не понравилась. Такое ощущение, что тупо писали под стандарты «Евровидения», «А мне понравилось. Живо, колоритно, бодро, эмоционально!» — заметили в комментариях пользователи.

Напомним, что на «Евровидении» Манижа исполняет композицию «Русская женщина». Ранее многие эксперты сошлись во мнении, что с этой песней ей вряд ли удастся победить или даже войти в тройку призеров. Финал конкурса пройдет 22 мая.

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