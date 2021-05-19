«Длинный хвост недопустим»: Слуцкая объяснила, почему фигуристки не распускают волосы на льду

Фигуристка Ирина Слуцкая в Instagram объяснила, почему ее коллеги из мира спорта не распускают волосы на льду. По ее словам, они должны быть аккуратно убраны. Никакие шпильки не допускаются, потому что они могут вывалиться в самый неподходящий момент. Волосы должны быть покрыты лаком. Иначе они будут попадать в глаза, закрывать обзор и щекотать лицо.

«К слову, даже длинный хвост недопустим, так как он может со всего размаху хлестнуть по лицу. Поэтому его тоже подбирают в пучок. Кто-то еще плетет косы, а кто-то просто коротко стрижется». Ирина Слуцкая

Как отметила Слуцкая, ее стрижка всегда и на всех соревнованиях с детства была короткой. Именно из-за фигурного катания. Хвосты ей не нравились. Кроме того, считалось, что короткие волосы делают спортсменку взрослее.

Напомним, что Ирина Слуцкая два раза выигрывала чемпионаты мира по фигурному катанию. Это случилось в 2002 и 2005 году. Она первая в истории семикратная чемпионка Европы. На Олимпиадах ей, к сожалению, первое место так и не покорилось. Она была второй и третьей. Слуцкая считается одной из самых выдающихся российских фигуристок последних десятилетий.

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