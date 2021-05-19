«Что вы мою доченьку задвигаете?»: Духова в эфире шоу «Секрет на миллион» вспомнила слова Пугачевой

Хореограф и бессменный руководитель легендарного балета «Тодес» Алла Духова в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ, которая выйдет в самое ближайшее время, вспомнила, как у нее однажды состоялся не самый приятный разговор с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Те слова яркой исполнительницы она запомнила на всю жизнь.

Дело в том, что дочь звезды будущая певица и актриса Кристина Орбакайте когда-то танцевала под началом Духовой. Причем Пугачева не всегда была довольна работой хореографа с ее наследницей.

«Однажды она пришла и сказала: «Что это вы мою доченьку задвигаете?» Алла Духова

Отметим, что сегодня у Духовой прекрасные отношения, как с Пугачевой, так и с Орбакайте. К примеру, с последней они порой могли веселиться всю ночь на какой-нибудь вечеринке, где попадали в различные забавные ситуации.

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