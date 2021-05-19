«Мы знали друг друга много лет»: Манижа рассказала о своем возлюбленном

Успех и популярность к певице Маниже пришли после того, как она выиграла российский отборочный тур «Евровидения». Тут же зрители разделилась на два лагеря. Одни ее ценят и уважают, другие откровенно недолюбливают. Но артистка с таджикскими корнями стойко перенесла все негативные выплески в Сети, оскорбления в том числе. А минувшей ночью она прошла в финальную часть европейского музыкального конкурса. В интервью Teleprogramma.pro девушка рассказала о своей личной жизни. Выяснилось, что сейчас она влюблена и это взаимно.

«Мы знали друг друга много лет, дружили, а потом — вот…» — сказала Манижа.

Известно, что молодой человек тоже связан с искусством, но работают они в разных сферах. Приехал ли он поддержать артистку в Роттердам – неизвестно.

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