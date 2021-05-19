«Отказалась от родительской помощи»: бывшая жена Меладзе рассказала о жизни их средней дочери

Софье исполнилось 22 года, и она уже работает.

Бывшая жена музыканта Валерия Меладзе Ирина в Instagram тепло поздравила их общую среднюю дочь Софью с днем рождения. Девушке исполнилось 22 года.

«Наша девочка учится в магистратуре, работает и отказалась от родительской помощи. Когда вечером возвращается домой от усталости может заснуть сидя. Все по-взрослому. Надежный, трудолюбивый, ответственный человек — гордость семьи!» Ирина Меладзе

Как отметила Ирина Меладзе, Софья обожает в свободные часы порыбачить. По словам матери девушки, она хочет, чтобы на крючок Софьи клевала только золотая рыбка. Кроме того, она пожелала наследнице хорошего улова и заметила, что сильно ее любит.

Напомним, что у Ирины и Валерия Меладзе три общих дочери. Кроме Софьи, есть еще Инга и Арина. Также у певца трое детей от певицы Альбины Джанабаевой. Сыновья Константин и Лука, а также дочь Агата, которая появилась на свет в апреле нынешнего года.

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