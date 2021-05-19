«Ой, мама! Кто это?»: Каменских в секси-трусиках на тесемках блеснула гром-бедрами после душа

Поклонники Насти Каменских недоумевают, как муж артистки рэпер Потап позволяет ей демонстрировать полуголые снимки в микроблоге. Украинская дива то и дело позирует в сексапильных трусиках, сверкая гром-бедрами и тонкой талией. Порой певица и вовсе демонстрирует слишком много звездного тела. Каждый ее образ — мини-провокация.

На одном из таких снимков Настя позировала в соблазнительном купальнике, она примерила сексапильный лиф и трусики на тесемках, натянув их на талию. Таким образом, пышные бедра поп-дивы стали казаться еще массивнее. На что обратили внимание ее поклонники.

«Ой, мама! Кто это?!», «Вах! Что за хасеки-султан», «Очень красивая, фигурка топчик», «Вот не могу понять, как Потап это все допускает?! Она бы еще голышом побегала», «Ужасный купальник, трусики вообще всю фигуру портят», «Разврат один, что дальше? Голышом?!», «Лишь бы внимание привлекать, а чем еще, если не телом?!», «Выглядит шикарно, Настюша, это все зависть! Змеиный яд тут свой пускают», «Вот-вот! Побольше таких снимков, не слушай никого! Дива», «Секси, очень хороша», — пишут фолловеры.

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