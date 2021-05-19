«Я дерзкая кокетка, в крови которой сладкий яд»: Порывай в восторге от своего портрета руки Тарзана

Мать певицы Наташи Королевой артистка Людмила Порывай в Instagram показала свой портрет, который написал ее зять культурист Тарзан.

«Двадцать лет я ждала, чтобы получить такое признание», — заявила довольная Людмила Порывай.

«Серьезные портреты много лет пишутся», — сказал на это Тарзан.

«Ты же месяц писал портрет. Я спрашиваю Наташу, где твой муж. А она отвечает, что он на пляже. А я на этом портрете. Я не блондинка, я не брюнетка. Не безе, не шоколад. Я просто дерзкая кокетка, в крови которой сладкий яд. Покорять так покорять». Людмила Порывай

Ранее Наташа Королева уже хвасталась в Сети талантом своего мужа. Она отмечала, что и раньше слышала о его способностях рисовать. Однако лично никогда не видела. И вот спустя 20 лет совместной жизни она воочию убедилась. По словам Наташи Королевой, им с мужем пора открывать мастерскую и принимать заказы.

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