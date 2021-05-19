Освежает и будет актуально всегда: Хромченко показала платье, которое станет хитом этого лета

О каком платье мечтают модницы в предвкушении летнего сезона, показали на Первом канале. Благодаря пандемии в тренды вошли белые хлопчатобумажные наряды, но особенно актуальны те, что содержат элементы форменной одежды медицинских работников. Об этом на шоу «Модный приговор» рассказала Эвелина Хромченко.

Ведущая заверила, что платья в духе «а-ля медсестра» можно смело покупать, не боясь, что они с уходом коронавируса потеряют свою актуальность.

«Они будут универсальными, и они все равно вам помогут выглядеть хорошо. Поэтому, если вы не выходите из размера, это своего рода вечная инвестиция», — поведала стилист.

Звезда при этом заметила, что за белыми натуральными платьями требуется особый уход. И если они потеряли свою первоначальную чистоту, от них все-таки стоит уже отказаться. В целом наряды этого оттенка всегда выглядят чуть более празднично и свежо, чем другие.

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