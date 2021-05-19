«В моей жизни произошла трагедия»: Матросов признался, что Татарова отдавала их детей в детдом

По словам актера, в свидетельстве о рождении он не указан как отец близнецов.

Актер Денис Матросов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявил, что его гражданская жена актриса Людмила Татарова в свое время отдала их общих детей-близнецов Юрия и Владимира в детский дом.

«В моей жизни произошла трагедия. Людмила Татарова, которая меня оговаривала, что я бросил детей, отдавала их на время в детский дом. Она ходила по всем телевизионным каналам и рассказывала, какое я ничтожество. Какая отвратительная у меня мать. На меня опускалась туча негатива со всей страны. Она отдала их и даже по выходным не видела».

Денис Матросов

Как отметил актер, он боролся за детей.

«Мне кажется, что я приложил все усилия, чтобы она забрала их из детского дома. Она получила квартиру от государства и только тогда забрала детей. Их воспитывал человек, которого они называют папой. У них стоит прочерк в свидетельстве о рождении, кто их отец. Людмила в год оставила их в Севастополе у родителей.

Я помогал, как мог. Когда я приехал, то меня не пустили на порог. Мне их показали только через окошко. Я поговорил потом с отцом Людмилы. Он меня услышал и разрешил с детьми погулять. В итоге отец сказал ей забрать детей и самой воспитывать. Она после этого отдала их в детдом», — заметил актер.

Напомним, что у Дениса Матросова есть еще два сына. Ивану от актрисы Марии Куликовой сейчас девять лет, а Федору — пять.

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