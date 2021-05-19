«Подходят девушкам в любом весе»: Михалкова облачилась в модные брюки с эффектом длинных ног

Юлия Михалкова представила поклонникам актуальный образ, который совместил в себе сразу несколько трендов. Как заметила фэшн-блогер Кристина Стець, костюм экс-звезды «Уральских пельменей» отлично подал ее фигуру и даже подкорректировал ее в лучшую сторону.

Хотите выглядеть чуточку стройнее и выше? Тогда вам стоит обратить внимание на аутфит актрисы.

«Классика вне времени — прямые брюки со стрелками — периодами попадают в тренды. И как раз в этом сезоне в тренде сочетание классических брюк с пиджаком с «мужского плеча». Правильно подобранные брюки подходят девушкам в любом весе, главное придерживаться правила носить их с каблуком и тогда бесконечно длинные ноги вам обеспечены. В идеале нижний край брюк должен доходить до пола, или до середины каблука.

Носить брючный костюм в этом сезоне рекомендовано всем, причем мы говорим не только о классических цветах, но и о ярких (фуксия, оранжевый). На Юлии — классический костюм, дополненный принтованной блузой с акцентной деталью в виде банта. Серый цвет — цвет сезона, туфли в тон брюк, монохром еще больше вытягивает рост, этот прием нужно брать на заметку всем. Учитывая, что это образ из примерочной, в жизни он дополнится аксессуарами и заиграет сильнее», — прокомментировала лук Юлии эксперт Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Кристина Стець — фэшн-блогер. Училась в Школе стиля Карины Нигай, прошла курсы стилиста от Анастасии Ножиной и Эвелины Акуа.

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